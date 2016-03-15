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مهاجم أرسنال السابق يحمل النني وجابرييل مسؤولية الخسارة من واتفورد

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مهاجم أرسنال السابق يحمل النني وجابرييل مسؤولية الخسارة من واتفورد مهاجم أرسنال السابق يحمل النني وجابرييل مسؤولية الخسارة من واتفورد

حمل بول مارينر مهاجم أرسنال السابق الثنائي محمد النني وجابرييل بوليستا مسؤولية الهزيمة من واتفورد في كأس إنجلترا يوم الأحد.

وخسر أرسنال على ملعبه من واتفورد بنتيجة 2-1 وودع البطولة التي يحمل أخر لقبين بها من الدور ربع النهائي.

وشارك النني لمدة 68 دقيقة وأهدر فرصة تسجيل هدفين، بينما لعب جابرييل المباراة كاملة.

وقال مارينر في تصريحات لشبكة ESPN يوم الثلاثاء: "جابرييل كان مثل الدمية التي تلاعب بها مهاجمي واتفورد".

وأضاف مهاجم أرسنال في ثمانينات القرن الماضي "النني أيضا لم يصل للمستوى المأمول".

بالفيديو - هدفان ضائعان ولمسات واثقة في ملخص النني أمام واتفورد

ويستعد أرسنال لملاقاة برشلونة في ملعب كامب نو بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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فيديو اليوم السابع

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