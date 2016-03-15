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مرتضى منصور يعلن عودة طارق مصطفى للزمالك

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مرتضى منصور يعلن عودة طارق مصطفى للزمالك مرتضى منصور يعلن عودة طارق مصطفى للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تعيين طارق مصطفى المدرب العام السابق رئيسا لجهاز الكرة في القلعة البيضاء.

وكان طارق مصطفى ضمن الجهاز الفني بقيادة ماركوس باكيتا لكنه رحل عقب تعيين أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام.

وقال منصور في تصريحاته للصحفيين يوم الثلاثاء: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين طارق مصطفى رسميا في منصب رئيس قطاع الكرة بالنادي".

وظهر طارق مصطفى في الزمالك قبل أيام بعدما تلقى اتصالا من مرتضى منصور يخطره فيها بالنية لتعيينه في منصب رئيس قطاع الكرة.

وصدر قرارا رسميا من مجلس إدارة الزمالك بتعيين طارق مصطفى يوم الثلاثاء ليتولى مهام منصبه.

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