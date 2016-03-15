السودان يوقع مذكرة تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

وقعت وزارة التعاون الدولى السودانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مشترك مع المنظمة "العربية للتنمية الإدارية"، فى مجال دعم البرامج التدريبية وتنمية القدرات.

ووقع مذكرة التعاون حسب بيان صادر عن المنظمة، عن الجانب السودانى وزير التعاون الدولى الدكتور كمال حسن على، وعن المنظمة مديرها العام الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، بمقر الوزارة فى الخرطوم.

وثمن وزير التعاون الدولى السودانى، فى تصريح عقب مراسم التوقيع التى تمت بمقر الوزارة بالخرطوم، الدور الكبير الذى ظلت تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية باعتبارها من كبرى بيوت الخبرة التى تتبع جامعة الدول العربية، والتى من خلالها تم تأهيل العديد من الكوادر السودانية فى المجالات التدريبية.

وأكد كمال حسن على، رغبة وزارة التعاون الدولى السودانية فى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للمنظمة فى بناء تنمية قدرات العاملين بالوزارة ومنسوبى الوزارات الأخرى فى مجال فن التفاوض وإعداد وثائق المشروعات والتدريب المتقدم داخليا خارجيا.

وقال المسئول السودانى: "إن هذه المذكرة ستُترجم على الفور فى شكل برنامج تنفيذى ليبدأ العمل به، فور الانتهاء من الترتيبات الجارية الآن" .

من جانبه، أكد مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، أن المنظمة بصدد تنفيذ العديد من البرامج الطموحة المتمثلة فى تنمية القدرات والتدريب المتقدم فى مجالات التفاوض مع المانحين والمنح الدولية، وكيفية إعداد دراسات الجدوى، ومساعدة السودان للانضمام لمنظمة التجارة الدولية.

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