أخبار المغرب اليوم.. جبهة "البوليساريو" تحرض السعودية ضد "صحراء المغرب"

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول مطالبة جبهة "البوليساريو" الانفصالية دول الخليج، خاصة السعودية ، بعدم الاستثمار فى الأراضى الجنوبية للمملكة، باعتبارها منطقة نزاع.

وطالب بيان للجبهة المعادية للمغرب دول الخليج أيضا بالإسراع فى سحب مشاريعها كونها "تنتهك الشرعية الدولية وبنود ميثاق منظمة الأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية، ودعوات المبعوث الشخصى للصحراء، كريستوفر روس"، وفق بيان صادر عن التنظيم.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، توقيع كل من الملك محمد السادس، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء بالكرملين، عددا من اتفاقيات التعاون الثنائى فى مجالات عدة.

وتتعلق الاتفاقية الأولى باتفاقية بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية فى ميدان تسليم المجرمين، وكانت الاتفاقية الثانية حول الخدمات الجوية، بالإضافة لعدة اتفاقيات أخرى.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، بيانا لوزارة الزراعة والصيد البحرى المغربية جاء فيه أن قطاع البذور بالمغرب، يعد حاليا من بين الأفضل فى إفريقيا، وأصبح مشهور بصورة متزايدة لتقوية قدراته والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات الفلاحين والإسهام فى تعزيز الأمن الغذائى.

موضوعات متعلقة..

- زلزال بقوة 5,8 درجة يضرب سواحل المغرب

- بان كى مون غاضبا من خروج مظاهرات فى المغرب ضده :"هجوم شخصى"