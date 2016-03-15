أوباما: يجب وقف العنف والأجواء الشريرة فى الحملات الانتخابية

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالانزعاج إزاء ما يحدث فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية ودعا الزعماء إلى رفض العنف وتنظيف أجواء السباق وذلك فى إشارة إلى دونالد ترامب الذى يتصدر سباق.

وقال أوباما فى مناسبة فى مبنى الكونجرس: "سمعنا لغة فجة ومثيرة للانقسام تستهدف النساء والأقليات.. تستهدف الأمريكيين الذين لا يبدون مثلنا أو لا يصلون مثلنا أو يدلون بأصواتهم مثلما نفعل."

وأضاف: "شاهدنا محاولات مضللة لوقف هذا الخطاب. وأيا كان الضرر الذى سيقع.. فإننا نعيش فى بلد حرية التعبير فيه أحد أهم الحقوق التى نتمتع بها. وردا على تلك المحاولات.. شاهدنا عنفا فعليا. ولزم كثيرون جدا من زعمائنا الصمت."

وتحدث أوباما بينما كان الأمريكيون يدلون بأصواتهم فى خمس ولايات مهمة- أوهايو وفلوريدا وإيلينوى وميزورى ونورث كارولاينا- فى انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين عن الحزبين الديمقراطى والجمهورى بانتخابات الرئاسة فى نوفمبر تشرين الثاني.

كان أوباما قال فى السابق إنه لا يعتقد أن ترامب- الملياردير الذى يتصدر السباق الجمهوري- سيفوز فى نوفمبر تشرين الثانى إذا أصبح مرشحا لحزبه.

لكن تعليقات أوباما الأخيرة تبين إلى أى مدى دفعه العنف الأخير فى الحملات الانتخابية- لا سيما فى تجمعات ترامب- إلى تصعيد خطابه ردا على ذلك.

ووصف ترامب (69 عاما) المهاجرين المكسيكيين غير القانونيين بالمجرمين كما اقترح حظرا مؤقتا لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال أوباما إنه يرفض أى محاولات لنشر الخوف أو تشجيع العنف وقال إن ما يحدث فى الحملات الانتخابية هذا العام لا يجسد القيم الأمريكية بشكل دقيق ، مضيفًا: "يجب أن يتوقف" ووصف أجواء الحملات بأنه "شرير".

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