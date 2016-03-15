أستاذ قلب:مجموعة الاستاتين قادرة على علاج قصور الشرايين التاجية وجلطات القلب

أكد الدكتور حسام قنديل - أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى، خلال مؤتمر صحفى نظمه القسم اليوم على هامش الاجتماع العلمى السنوى لقسم القلب - أن هناك إجماعا على استخدام العقاقير الطبية من مجموعات الاستاتين بجرعات عالية فى علاج قصور الشرايين التاجية، ومرضى جلطات القلب الحادة والمزمنة.

وقال قنديل: "إن الركن الأساسى العلاجى والوقائى هو استخدام العقاقير التى تنتمى إلى مجموعة الاستاتين ومن بينها عقار أتورفاستاتسن وهو الاسم العلمى بجرعة 80 ملجم وتقل إلى 40 ملجم فى كبار السن"، موضحا أن هذه الجرعة أساسية للسيطرة على أمراض الشرايين التاجية، وتساعد فى حدوث تراجع لحجم الدهون الموجودة على جدران الشرايين، علما بأن الجرعات الأقل قد لا تسبب تراجعا وإنما تؤدى إلى وقف تطور الترسبات الدهينة أو إبطاء عملية الترسبات الدهنية.

وأشار د. قنديل إلى أن الخطوط الاسترشادية من قبل كانت مبنية على آراء الأطباء البارزين فى المهنة، مؤكدا أنه "من 30 سنة لم يكن هناك خطوط استرشادية وعندما تقدم الطب وأصبح هناك دراسات متخصصة بدأ الطب يتحول من فكر واحد إلى فكر مبنى على الدليل العلمى القائم على أبحاث محددة، ومن هنا بدأنا وضع وتجديد الخطوط الاسترشادية ما بين عام إلى 3 أعوام بناء على الدراسات والأبحاث لعلاج الأمراض المختلفة".

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