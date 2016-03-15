طيران العراق والتحالف الدولي ينفذ 30 طلعة جوية على (داعش)

نفذ طيران العراق والتحالف الدولي 30 طلعة جوية على مواقع تنظيم(داعش) في مناطق متفرقة بالعراق أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير أسلحة وآليات للتنظيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الثلاثاء أن طيران القوة الجوية نفذ ثلاث طلعات استهدفت مواقع منتخبة للتنظيم، كما نفذ طيران الجيش طلعتين على هدفين لداعش.

وأسفرت 25 طلعة جوية لطيران التحالف عن مقتل عشرات المسلحين، وشملت مناطق: الشرقاط بصلاح الدين وكركوك والموصل بنينوي والمحمدي وعكبة وعين الأسد والبوبالي والزنكورة بالأنبار، ودمرت مفرزة “هاون” وموقعين قتالين وسلاح رشاش ثقيل وأربعة تجمعات لمسلحي داعش.

أ ش أ