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صور.. إطلاق مشروع الغذاء للمستقبل بمصر من محافظة أسوان‎

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صور.. إطلاق مشروع الغذاء للمستقبل بمصر من محافظة أسوان‎ صور.. إطلاق مشروع الغذاء للمستقبل بمصر من محافظة أسوان‎

أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية مشروع ۮالغذاء للمستقبل بمصر» مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية تحت رعاية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر.

بحضور دكتور أحمد غلاب عميد كلية الزراعة بجامعة أسوان ولفيف من مزارعي الوجه القبلي ب7 محافظات هى: أسوان ،الاقصر ،قنا، سوهاج ،اسيوط، والمنيا، وبني سويف ومسئولي الجمعيات الزراعية بأسوان.

وقال وليم باترسون مدير مكتب النمو الإقتصادي بالوكالة الأمريكية   في كلمته بأن المشروع يهدف إلي تدعيم سلسة الإمداد للوجه القبلي وتحسين الحالة الغذائية لعائلات المزارعين مشيرأ بأنه علي المزارعين إنتاج مزروعات تلبي احتياجات السوق من محاصيل الفاكهة والخضر والتي يمكن للمستهلك أن يدفع فيها مجزية سواء في الأسواق المحلية أو العالمية .

وأضاف بأنه من خلال مشروع «FAS» سيتم تقديم تقنيات حديثة للمزارعين لتحسين عمليات الإنتاج الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدة المزارعين علي الإعداد والجودة العالمية وفقاً لشهادات عالمية للجودة وبالتالي يكتسب المزارعين الثقة في التصدير لافتاً بأنه سيتم معاونة المزارعين علي تلبية احتياجات السوق وعمل تعاقدات تؤدي إلي الربح لكلا الطرفين.

كما سيتم العمل علي تحسين وضع المرأة في المنظومة الزراعية من خلال الأنشطة التي تمارسها ومن خلال السياسات ،موضحاً بأن زيادة الدخل للمزارع سيؤدي إلي تحسين الحالة الصحية للمزارعين وبالتالي هذا المشروع يهدف إالي نشر رسائل للتوعية الصحية الغذائية لأسر المزارعين وهذا سيؤدي إلي حالة غذائية أفضل للأطفال مستقبل   وخاصة بالوجه القبلي.

وقال  الدكتور أحمد غلاب  عميد زراعة أسوان بأن المساحات المزروعة بمحافظة أسوان 229 ألف فدان مشيراً إلي أن الدولة وضعت خطة طموحة للتوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة بأسوان مثل مشروع تنمية جنوب الوادي”توشكي” وكذلك مشاريع وادي النقرة ووادي خرييت ووادي تتش ووادي الصعايدة.

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