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غدًا.. محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف»

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غدًا.. محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف» غدًا.. محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف»

محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف» – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء، محاكمة 48 متهمًا من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي في قضية “أحداث عين شمس”، والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل والعمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

حيث أطلق أحدهم “المتهمين” عيارًا ناريًا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية فأصابتها في رأسها، مما أدى إلى مصرعها، كما أطلق متهم آخر عيارًا ناريًا صوب المواطنين فأصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.

وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج متكالبين عليها وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا أصاب المجني عليها فأرداها قتيلة وأضرموا النيران في سيارتها.

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أونا

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