دى ميستورا: محادثات المعارضة السورية ستركز على المعتقلين وإيصال المساعدات

أثنى ستفان دى ميستورا، موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، على قرار سحب القوات الروسية من بعض أماكن سورية، قائلا "قرار سحب القوات الروسية تطور مهم فى مسار الأزمة السورية"، مبديا أمله أن يؤدى قرار سحب القوات الروسية إلى تطور مهم فى محادثات السلام.

وطالب دى ميستورا فى مؤتمر صحفى من جنيف بعد اجتماعه مع وفد المعارضة، بضرورة ضمان وصول المساعدات لمواقع المدنيين فى سوريا، مشيرا إلى أن المحادثات مع المعارضة السورية سترتكز على قضايا عدة أبرزها قضيتى المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية.

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