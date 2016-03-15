الشئون الصحية بـ"مكة" تعلن الطوارئ بجميع قطاعاتها بسبب موجة الغبار

أعلنت الشؤون الصحية فى مدينة مكة المكرمة حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها من مستشفيات ومراكز صحية، ووجهت جميع قطاعاتها لأخذ التدابير الاستباقية وتحسباً لوقوع حالات؛ بسبب موجة الغبار التى تشهدها سماء العاصمة المقدسة.

وأوضح الناطق الإعلامى بالشئون الصحية فى مكة المكرمة، عبد الوهاب شلبى فى تصريحات صحفية أن مديرية الشئون الصحية بالعاصمة المقدسة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الغبار التى تمر بها المنطقة حالياً، مشيراً إلى توجيهات مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعامل مع الحالات المتضررة جراء موجة الغبار.

وأضاف "شلبى" أنه تم التأكيد على إدارة الطوارئ والأزمات برفع درجة الاستعداد والجاهزية من فرق طبية وسيارات إسعاف، والتنسيق مع أقسام الطوارئ بالمستشفيات؛ للتعامل مع أى حالات طارئة، وخاصة حالات الربو وأمراض الصدر المختلفة والحساسية التى قد تنتج عن موجة الغبار المتوقعة.

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