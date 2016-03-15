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المعارضة السورية تطلب تفاصيل من الحكومة فى محادثات السلام

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المعارضة السورية تطلب تفاصيل من الحكومة فى محادثات السلام المعارضة السورية تطلب تفاصيل من الحكومة فى محادثات السلام
طالب مفاوضون من المعارضة السورية اليوم الثلاثاء، بأن توضح السورية بالتفصيل أفكارها بشأن الانتقال السياسى وقالوا إنه لا يوجد أى تقدم بشأن إطلاق سراح المعتقلين الذين ذكروا أنه يتم إعدام 50 منهم يوميا.

وقال جورج صبرا المفاوض عن الهيئة العليا للمفاوضات التى تمثل المعارضة فى المحادثات إن وفد المعارضة قدم لوسيط الأمم المتحدة ستافان دى ميستورا اقتراحا بشأن حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة.

وقال دى ميستورا وسيط الأمم المتحدة، إنه يريد أفكارا من جميع الأطراف ويأمل فى دمجها فى موقف مشترك.
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