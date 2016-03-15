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"البارزانى" وعمرو موسى يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية بالعراق وسوريا

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"البارزانى" وعمرو موسى يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية بالعراق وسوريا "البارزانى" وعمرو موسى يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية بالعراق وسوريا
بحث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء، فى أربيل، مع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى المنطقة والأزمات التى تمر بها دول المنطقة، والمستجدات السياسية والأمنية فى العراق وسوريا.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، مخاطر الطائفية وتهديدات الإرهاب والفكر المتطرف وتأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية، وعلى تخريب البنية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية لدول المنطقة.
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