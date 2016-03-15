إندونيسيا تشارك فى معرض القاهرة التجارى الدولى الـ49 بـ 32 شركة

تشارك إندونيسيا فى معرض القاهرة التجارة الدولى الـ 49 لعام 2016، وتعد إندونيسيا من أنشط الدول فى المشاركة فى معرض القاهرة التجارة الدولى سنويًا.

وقال ميرى بينسار سيمورانكير، القائم بأعمال سفير إندونيسيا، حسب بيان صادر عن السفارة الإندونيسية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إن العلاقة التجارية بين مصر وإندونيسيا قوية، فمصر لديها عدة منتجات مهمة تحتاجها إندونيسيا مثل "الفوسفات" وأنواع من الزيوت والفواكه، وفى المقابل فإنها أيضا يمكنها الانتفاع بمختلف المنتجات الإندونيسية لتلبية حاجاتها مثل "زيت النخيل" ومنتجات الورق ومستلزمات المكاتب والمدارس.

فيما قال بورمان رحمن، الملحق التجارى بالسفارة وفقا للبيان: "إنه لشرف لإندونيسيا أن تشارك فى هذا معرض التجارة القاهرة الدولى الـ 49 بعدد 32 شركة فى هذا المعرض مقابل 17 شركة فقط فى السنة الماضية".

وأضاف بورمان أنه من بين المنتجات الإندونيسية التى سوف تعرض خلال هذا المعرض، المناديل المبللة، ومناديل ومنتجات التجميل، وجوز الهند المجمد، والقفازات، ومنتجات الأثاث، وأسماك التونة المعلبة، والمنتجات الكيماوية للمواد الورقية، ومنتجات الفضة، منتجات زيت النخيل والأوانى الزجاجية والمنتجات الغذائية سريعة التحضير.

ووصل حجم التجارة بين مصر وإندونيسيا فى العام الماضى 1.44 مليار دولار أمريكى، وبلغ حجم صادرات مصر إلى إندونيسيا 243 مليون دلار بينما بلغ حجم وإرداتها من إندونيسيا 1.19 مليار دولار.

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