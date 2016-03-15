أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إندونيسيا تشارك فى معرض القاهرة التجارى الدولى الـ49 بـ 32 شركة

Google+ Print
إندونيسيا تشارك فى معرض القاهرة التجارى الدولى الـ49 بـ 32 شركة إندونيسيا تشارك فى معرض القاهرة التجارى الدولى الـ49 بـ 32 شركة
تشارك إندونيسيا فى معرض القاهرة التجارة الدولى الـ 49 لعام 2016، وتعد إندونيسيا من أنشط الدول فى المشاركة فى معرض القاهرة التجارة الدولى سنويًا.

وقال ميرى بينسار سيمورانكير، القائم بأعمال سفير إندونيسيا، حسب بيان صادر عن السفارة الإندونيسية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إن العلاقة التجارية بين وإندونيسيا قوية، فمصر لديها عدة منتجات مهمة تحتاجها إندونيسيا مثل "الفوسفات" وأنواع من الزيوت والفواكه، وفى المقابل فإنها أيضا يمكنها الانتفاع بمختلف المنتجات الإندونيسية لتلبية حاجاتها مثل "زيت النخيل" ومنتجات الورق ومستلزمات المكاتب والمدارس.

فيما قال بورمان رحمن، الملحق التجارى بالسفارة وفقا للبيان: "إنه لشرف لإندونيسيا أن تشارك فى هذا معرض التجارة القاهرة الدولى الـ 49 بعدد 32 شركة فى هذا المعرض مقابل 17 شركة فقط فى السنة الماضية".

وأضاف بورمان أنه من بين المنتجات الإندونيسية التى سوف تعرض خلال هذا المعرض، المناديل المبللة، ومناديل ومنتجات التجميل، وجوز الهند المجمد، والقفازات، ومنتجات الأثاث، وأسماك التونة المعلبة، والمنتجات الكيماوية للمواد الورقية، ومنتجات الفضة، منتجات زيت النخيل والأوانى الزجاجية والمنتجات الغذائية سريعة التحضير.

ووصل حجم التجارة بين مصر وإندونيسيا فى العام الماضى 1.44 مليار دولار أمريكى، وبلغ حجم صادرات مصر إلى إندونيسيا 243 مليون دلار بينما بلغ حجم وإرداتها من إندونيسيا 1.19 مليار دولار.


>- لماذا لا نتعلم من التجربة الإندونيسية؟.."اليوم السابع"داخل"سومطرة الغربية"وترصد استغلال شلالات المياه والجبال والبراكين والبحيرات كمقومات سياحية لرفع الاقتصاد..الدولة ألغت التأشيرات لـ75 دولة منها مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر