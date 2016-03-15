حوار في الجول - رئيس الاتحاد النيجيري يوضح: لماذا غير موعد ومكان إقامة لقاء الذهاب مع مصر

في رأي رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم أماجو ميلفين بينيك، فإن الفوز على مصر أمر طبيعي ولا يستدعي منه وضع مكافآت خاصة للاعبي منتخب النسور السوبر.

رئيس الاتحاد النيجيري تحدث لـ FilGoal.com عن مباراتي منتخب بلاده المرتقبتين أمام الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017 نهاية هذا الشهر، واللتين قد تحسمان صراع المنتخبين على بطاقة التأهل للجابون 2017.

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وتتصدر مصر قمة المجموعة السابعة من التصفيات والتي تضم معهما أيضاً تشاد وتنزانيا برصيد ست نقاط، مقابل أربعة لنيجيريا الثانية. ويتأهل الأول من كل مجموعة لنهائيات الجابون 2017، بالإضافة لأفضل فريقين يحتلان المركز الثاني في المجموعات الـ13 للتصفيات.

كل ما يلي على لسان أماجو ميلفين بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم لـFilGoal.com.

"أولاً أرجو أن تنقلوا تحياتي لأسرة كرة القدم وللجماهير في مصر. نيجيريا ومصر بلدين عظيمين في القارة الأفريقية ومبارياتهما معاً هي دوماً مباريات بين الكبار".

"لن تكون هناك مكافآت خاصة للاعبي النسور السوبر في حالة الفوز على مصر. الطبيعي أن نحقق الفوز ونعتلي قمة المجموعة ونتأهل للنهائيات. البعض طالبني بذلك حتى أقوم بتحفيز اللاعبين، لكنني أثق في أنهم متحفزون بالقدر الكافي لهذه المباراة. هم يرغبون في اللعب وجلب الفخر لبلادهم، وهذا أكبر حافز يمكننا تقديمه لهم".

"كنا أبطال أفريقيا قبل ثلاث سنوات وغيابنا عن النسخة الأخيرة كان أمراً عابراً ولن يتكرر".

"لم نغير موعد مباراة الذهاب لنزعج المصريين. الإحترام الذي يجمعنا بأسرة كرة القدم في مصر أكبر من هذه الصغائر. هذا هو الموعد الذي يناسب لاعبينا بالفعل ولم نطلب تحديد موعد آخر، ولست مسؤولاً عن الشائعات التي قالت أننا غيرنا الموعد حتى نؤثر على ضيفنا. هذا كلام لا يستحق الرد".

"علمت أن بعض الإعلاميين في مصر انتقدوا قرارنا باللعب ذهاباً في كادونا وليس في لاجوس أو أبوجا. أعتقد أن هذا الأمر يخصنا نحن فقط، ومن حقنا اختيار الملعب الذي يناسبنا. سنخوض مباراة الإياب في الإسكندرية وليس بالقاهرة، ولم نبد إعتراضاً على ذلك فمن حق منتخب مصر أيضاً أن يحدد الملعب الذي يناسبه".

"مدرب المنتخب السابق صنداي أوليسيه أخطأ في حق نفسه وفي حق الكرة النيجيرية. تركه لمهمته في هذا التوقيت الحرج قبل المباراة الهامة أمام مصر وضعنا في مأزق. سيخضع للتحقيق أمام لجنة الرياضة في مجلس النواب بطلب مني شخصياً، ووزير الرياضة بنفسه طلب أن يحضر هذا التحقيق".

"اختيار سامسون سياسيا لتدريب المنتخب كان أمراً حتمياً لضيق الوقت قبل مباراتي مصر، لكنه لن يستمر في منصبه عقب مباراة الإسكندرية. لدينا قائمة طويلة من المدربين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم في قيادة النسور السوبر. أؤكد أن سياسيا سيكون آخر مدرب محلي للمنتخب طيلة فترة رئاستي للإتحاد".

"نيجيريا تحتاج لمدرب أجنبي في الفترة المقبلة. عقب مباراتي مصر سيعود سياسيا لمهمته في تدريب المنتخب الأوليمبي ليواصل الاستعداد لأولمبياد ريو دي جانيرو. لكن تركيزنا كله في الوقت الحالي على مباراتي الفراعنة وبعد ذلك سنحسم ملف المدرب الأجنبي".