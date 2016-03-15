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غدًا.. محاكمة 213 متهمًا في «بيت المقدس»

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غدًا.. محاكمة 213 متهمًا في «بيت المقدس» غدًا.. محاكمة 213 متهمًا في «بيت المقدس»

القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”- Hvadtdm

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا الأربعاء،  محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

واسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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