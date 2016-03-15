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غدًا.. محاكمة «مرسي» وآخرين بقضية التخابر مع قطر

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غدًا.. محاكمة «مرسي» وآخرين بقضية التخابر مع قطر غدًا.. محاكمة «مرسي» وآخرين بقضية التخابر مع قطر

محاكمة «مرسي» – أرشيفية

 

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الأربعاء، محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة، بحضور المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا والمستشار أحمد عمران رئيس النيابة وبسكرتارية حمدي الشناوي وأيمن محمود وعمر محمد.

وكانت النيابة قد اسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

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