رئيس مقدونيا: أرغب في توسيع العلاقات مع مصر وزيارتها مرة أخرى

أعرب الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف عن بالغ سعادته زيارته الرسمية الأولى لمصر ، قائلا: أن محادثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ناجحة للغاية .

وأعرب ” ايفانوف”- الذي ودعه محافظ الاسكندرية محمد عبد الظاهر ليغادر البلاد من مطار برج العرب الدولي بعد زيارة استمرت ثلاثة أ يام، عن رغبته في زيارة مصر في المستقبل مع وفد من رجال الأعمال لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .

وتناول اللقاء بين الرئيس المقدوني مع محافظ الأسكندرية الحديث عن التاريخ المشترك الذي يجمع بين مقدونيا واﻹسكندرية حيث تم تأسيس اﻹسكندرية منذ 23 قرنا علي يد الأسكندر المقدوني ، كما أن محمد علي مؤسس الدولة الحديثة ولد في مقدونيا .

وقام ” عبد الظاهر ” بأهداء مفتاح اﻹسكندرية لرئيس مقدونيا الذي أعرب عن سعادته لتلقي مفتاح الإسكندرية بعد مرور 23 قرنا من تأسيس اﻷسكندر اﻷكبر لها .

أ ش أ