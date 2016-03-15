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رئيس مقدونيا: أرغب في توسيع العلاقات مع مصر وزيارتها مرة أخرى

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رئيس مقدونيا: أرغب في توسيع العلاقات مع مصر وزيارتها مرة أخرى رئيس مقدونيا: أرغب في توسيع العلاقات مع مصر وزيارتها مرة أخرى

جورجي إيفانوف

أعرب الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف عن بالغ سعادته زيارته الرسمية الأولى لمصر ، قائلا: أن محادثاته مع الرئيس عبد الفتاح كانت ناجحة للغاية .

وأعرب ” ايفانوف”- الذي ودعه محافظ الاسكندرية محمد عبد الظاهر ليغادر البلاد من مطار برج العرب الدولي بعد زيارة استمرت ثلاثة أ يام، عن رغبته في زيارة في المستقبل مع وفد من رجال الأعمال لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .

وتناول اللقاء بين الرئيس المقدوني مع محافظ الأسكندرية الحديث عن التاريخ المشترك الذي يجمع بين مقدونيا واﻹسكندرية حيث تم تأسيس اﻹسكندرية منذ 23 قرنا علي يد الأسكندر المقدوني ، كما أن محمد علي مؤسس الدولة الحديثة ولد في مقدونيا .

وقام ” عبد الظاهر ” بأهداء مفتاح اﻹسكندرية لرئيس مقدونيا الذي أعرب عن سعادته لتلقي مفتاح الإسكندرية بعد مرور 23 قرنا من تأسيس اﻷسكندر اﻷكبر لها .

أ ش أ

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