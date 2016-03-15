ضبط عملات أجنبية بحوزة مدرس بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من ضبط عملات أجنبية بحوزة مدرس بتهمة الإتجار بالعملة دون ترخيص وذلك أثناء تغيير عدد من العملات داخل سوبر ماركت مملوك له بنجع حمادي.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام المدعو «عبد اللطيف .س»، مدرس ومقيم بمركز فرشوط، وصاحب سوبرماركت بشارع ١٥ مايو بنجع حمادي، بالإتجار في العملات دون ترخيص.

فتم ضبطة وبحوزته ١٠ آلاف ريال سعودى و١٠ آلاف ريال قطري و١٠ آلاف دينار كويتى و٨٧٣٢ دولار آثناء تغييره لمبلغ ١٥ الف جنيه إلى دولارات لأحد العملاء داخل السوبر ماركت فتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق​.​