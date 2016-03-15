تقرير - جوارديولا يرغب في ضم بارترا لمانشستر سيتي

(إفي): كشفت تقارير إخبارية عن رغبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الحصول على خدمات مواطنه مارك بارترا، قلب دفاع برشلونة، بناديه الجديد مانشستر سيتي الذي سيتولى تدريبه الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة (ميرور) البريطانية أن بارترا (25 عاما) يعد واحدا من أولويات جوارديولا للموسم القادم مع "السيتيزينز".

ولا يدخل بارترا في حسابات مدرب البرسا، لويس إنريكي، حيث يجلس في أغلب المباريات على مقاعد البدلاء وأحيانا يتم استبعاده من القائمة، لذا تعد احتمالات رحيله عن الفريق كبيرة.

ويواصل جوارديولا، الذي سينتهي عقده الحالي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم، التخطيط لمشروعه المستقبلي مع سيتي، حيث سيخلف التشيلي مانويل بيليجريني.

وكانت تقارير إخبارية عديدة قد أكدت استعداد برشلونة للتخلي عن خدمات بارترا مقابل 12 مليون يورو، مع وضع بند في عقده يعطيه الأولوية في إعادة الشراء.

وأضافت الصحيفة أن السيتي ينضم بهذا لعدد من الأندية الإنجليزية التي أبدت في السابق رغبتها في التعاقد مع بارترا، ومنها توتنهام ومانشستر يونايتد.