أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - جوارديولا يرغب في ضم بارترا لمانشستر سيتي

Google+ Print
تقرير - جوارديولا يرغب في ضم بارترا لمانشستر سيتي تقرير - جوارديولا يرغب في ضم بارترا لمانشستر سيتي

(إفي): كشفت تقارير إخبارية عن رغبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الحصول على خدمات مواطنه مارك بارترا، قلب دفاع برشلونة، بناديه الجديد مانشستر سيتي الذي سيتولى تدريبه الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة (ميرور) البريطانية أن بارترا (25 عاما) يعد واحدا من أولويات جوارديولا للموسم القادم مع "السيتيزينز".

ولا يدخل بارترا في حسابات مدرب البرسا، لويس إنريكي، حيث يجلس في أغلب المباريات على مقاعد البدلاء وأحيانا يتم استبعاده من القائمة، لذا تعد احتمالات رحيله عن الفريق كبيرة.

ويواصل جوارديولا، الذي سينتهي عقده الحالي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم، التخطيط لمشروعه المستقبلي مع سيتي، حيث سيخلف التشيلي مانويل بيليجريني.

وكانت تقارير إخبارية عديدة قد أكدت استعداد برشلونة للتخلي عن خدمات بارترا مقابل 12 مليون يورو، مع وضع بند في عقده يعطيه الأولوية في إعادة الشراء.

وأضافت الصحيفة أن السيتي ينضم بهذا لعدد من الأندية الإنجليزية التي أبدت في السابق رغبتها في التعاقد مع بارترا، ومنها توتنهام ومانشستر يونايتد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع