القضاة المنتدبون بوزارة العدل يعدلون عن إلغاء انتدابهم استجابة لـ"الزند"

قرر القضاة المنتدبون بوزارة العدل الذين سبق لهم إبداء رغبتهم فى إنهاء ندبهم، الاستمرار فى أداء عملهم على النحو الأكمل والأمثل لرسالتهم السامية فى خدمة العدالة والدولة، وذلك استجابة لطلب المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق لهم بالعدول عما كانوا قد أعلنوه من تقديم طلبات جماعية لإلغاء انتدابهم للعمل بالوزارة إثر إقالة المستشار الزند.

أعلن ذلك المستشار حمدى عبد التواب عضو اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، وقال إن المستشار الزند طلب منهم مواصلة الجهد والعمل بتفانٍ، إعلاء لمصلحة الوطن واستكمالا لمسيرة الإنجازات بالوزارة، خدمة للوطن والمواطنين.

وأوضح المستشار عبد التواب أن المستشار الزند أكد للقضاة المنتدبين، أن القضاء المصرى حافل بالرموز والقامات القضائية التى سيتولى أحد قضاتها منصب وزير العدل، معربا لهم عن تقديره لكل الوزراء الذين سبقوه والذين سيخلفونه فى شغل هذا المنصب.

ونقل المستشار حمدى عبد التواب عن المستشار الزند قوله: إن قضاة مصر كانوا وسيظلون على الدوام فى مصاف المدافعين عن دولتهم وشعبهم، ولا ينسى لهم الشعب موقفهم فى ثورة 30 يونيو وحمايتهم للشرعية الدستورية والقانونية وتماسك مؤسسات الدولة.

وقال: إن المستشار الزند أكد أيضا أن القضاة عبر تاريخهم المضىء ينحازون دوما لشعبهم ووطنهم ويعملون فى خدمته وفى مصاف المدافعين عنه والمقرين بحقوقه.

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