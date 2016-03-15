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نتانياهو يكشف عن راتبه: 12.500 دولار شهريا وبعد الخصم 4500 دولار

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نتانياهو يكشف عن راتبه: 12.500 دولار شهريا وبعد الخصم 4500 دولار نتانياهو يكشف عن راتبه: 12.500 دولار شهريا وبعد الخصم 4500 دولار
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، بيان براتبه الشهرى على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" وموقع "تويتر" قبل الخصومات وبعدها.

وأوضح بيان الراتب الشهرى لنتانياهو عن شهر فبراير الماضى أنه يتقاضى، قبل الخصومات، حوالى 49 ألف شيكل شهريا قبل الخصومات، وأنه يتم خصم 21.572 شيكل ضريبة الدخل، و 2652 شيكل رسوم التأمين الوطنى، و2054 دولارا رسوم التأمين الصحى، وأنه ما يتبقى له بعد الخصومات حوالى 17.645 شيكل.
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن نشر نتانياهو لراتبه يعتبر أمرا استثنائيا وغير مسبوق، مشيرة إلى أنه يتم خصم 12440 شيكلا لصالح تقاضيه سيارة مدرعة من قبل جهاز "الشاباك".

وبحساب راتب نتانياهو بالدولار يتضح أنه يحصل على حوالى 12.500 دولار قبل الخصومات، ثم و بعد خصم 5500 دولار ضريبة الدخل، و680 دولارا رسوم التأمين الوطنى، و515 دولارا رسوم التأمين الصحى، يتبقى حوالى 4500 دولار شهريا، علما بأن الواحد مقابل الشيكل حوالى 3.89 حسب بنك إسرائيل المركزى.
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فيما أشار موقع "مكور" الإخبارى الإسرائيلى، إلى أن نتنياهو قدم، فى الأشهر الأخيرة، طلبا للجنة التصريحات التابعة لمكتب مراقب الدولة، بإجراء تغييرات فى المحفظة الاستثمارية الخاصة به فى إسرائيل وخارجها، لافتة إلى أن هذه المحفظة تشمل الأسهم التى يملكها نتانياهو فى شركات مختلفة، غير معروفة.

الجدير بالذكر، أن مجلة "فوربس" الأمريكية الاقتصادية، كانت قد ذكرت فى عام 2013، أن نتانياهو يحتل المرتبة السادسة فى قائمة السياسيين الأغنى فى إسرائيل، حيث قدرت ثروته بـ 10 مليون شيكل.
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>- نتانياهو: دول عربية تدرك أن إسرائيل أصبحت شريكاً فى محاربة الإرهاب
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مصر 365

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