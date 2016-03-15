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إخوانى منشق: الشعب لن يقبل عودة الجماعة.. وتصريحات إبراهيم منير منفصلة عن الواقع

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إخوانى منشق: الشعب لن يقبل عودة الجماعة.. وتصريحات إبراهيم منير منفصلة عن الواقع إخوانى منشق: الشعب لن يقبل عودة الجماعة.. وتصريحات إبراهيم منير منفصلة عن الواقع
قال طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق، إن تصريحات إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، بأن قيادات الإخوان بالسجون تستطيع الخروج غداً من السجن إن أرادت، تؤكد أن نائب المرشد بعيد عن الواقع.

وأضاف "البشبيشى" لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة اصطدمت مع الشعب ولن يقبل أحد بعودتهم مرة أخرى للمشهد السياسي، موضحاً أن الصدام بين الشعب المصرى والإخوان مازال مستمر بسبب عنف وإرهاب التنظيم وخيانته لمصر وتآمره العلنى عليها.

وتابع: "عندما انكشفت أهداف التنظيم الحقيقية للناس حدث الصدام فارتدت آثاره وتبعاته إلى داخل الجماعة".. موضحاً أن الأزمة الداخلية للجماعة جعلتهم يصدرون تلك التخاريف.

كان إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان قال إنه لا يتصور أن يتم إعدام الرئيس المعزول محمد مرسى، زاعما أن قيادات الجماعة فى السجون يستطيعون ان يخرجوا من السجن غداً إذا أرادوا.


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