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النائب فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة بشأن إهمال حديقة حيوان الإسكندرية

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النائب فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة بشأن إهمال حديقة حيوان الإسكندرية النائب فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة بشأن إهمال حديقة حيوان الإسكندرية

فرج عامر، عضو مجلس النواب – أرشيفية

أعلن فرج عامر، عضو مجلس النواب والمرشح لرئاسة لجنة الشباب والرياضة، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى  الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن إهمال حديقة الحيوان بالإسكندرية.

قال «عامر»  إن الحديقة شهدت مؤخرًا حالة من الإهمال غير المسبوق بداية من مقاعدها المهدمة وانتشار القمامة والمخلفات بأغلب أنحائها، كما أن عددًا كبيرًا من الحيوانات بها قد نفقت ومنها الزرافة والفيل وعدد من الطيور النادرة بينما لم تقم إدارة الحديقة باستقدام بديلًا لها.

وأضاف «عامر» أن هناك عددًا كبيرًا من أقفاص الحيوانات ومنها جبلاية القرود خالية من الحيوانات. وأن يجب توفير العناية البيطرية المتطورة للحفاظ علي صحة الحيوانات الموجودة بالحديقة وخاصة النادرة منها.

وأكد نائب البرلمان، أن زوار الحديقة أبدوا استياءهم من الحالة المزرية التي وصلت لها الحديقة في الوقت الأخير، وكذلك غلاء تذاكر دخول الحديقة والتي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الأخيرة رغم حالة الإهمال وعدم وجود أي خدمات مقدمة مقابلها.

مشددًا أنه يجب علي الدولة إيجاد خطة متكاملة لتطوير الحديقة وإعادة الرونق الجمالي والحضاري لها، وكذلك استقدام عدد من الحيوانات بديلًا عن الحيوانات النافقة.

 

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