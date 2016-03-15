غدًا.. نظر طعن «الزيات» على المطالب ببطلان انتخابات نقابة المحاميين

تنظر محكمة النقض، غدًا الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي ابو العلا وعضوية كلا من علي حسن و معتز زايد وقدري عبدالله وأشرف مسعد وخالد حسن وبهاء إبراهيم وجمال جوده وابو الحسين فتحى وشعبان محمود وخالد الشرقبالي وماندي عبدالسلام وطارق عبدالمنعم، ثاني جلسات نظر الطعن على فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين.

قال المحامي منتصر الزيات في مرافعته أمام محكمة النقض في الطعن المقدم منه ومن عدد من المحاميين للمطالبة ببطلان انتخابات نقابة المحاميين إن الانتخابات شابها التدوير بنسبة 100% في جميع مراحل العملية الانتخابية التي أجريت وأن الشواهد والأدلة على التزوير واضحة للجميع ولا يختلف عليها اثنين.

وأوضح «الزيات» خلال مرافعته ان المحامي سامح عاشور شلل الرأي العام وتعمد إلباس الحق بالباطل، حيث خرج لوسائل الإعلام وأعلن أن الانتخابات تخضع لإشراف قضائي من خلال النيابة الإدارية، متلاعبًا بعقول البسطاء من خلال تصريحات جزافية بالقنوات الفضائية، حيث أن الحقيقه هي أن محكمة النقض كانت قد أصدرت حكمًا تاريخيًا بعدم اعتبار هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية، وبالتالي فإن الإشراف على الانتخابات لم يتم من خلال القضاء كما ادعى.

وأشار المحامي أن النيابة الإدارية لم تبسط يدها على الانتخابات بصورة كاملة كما أن رئيس النيابة الإدارية رفض أن تتم الانتخابات من خلال الرقم القومي بالبطاقة وهو أمر لا يحرمه القانون كما أن مصلحة الشهر العقاري تتعامل بها مع المحاميين.

وأكد الزيات في مرافعته أن سامح عاشور والموظفين العاملين بالنقابة من حاشيته هم من تحكموا بكافة الصناديق الانتخابية وزورا فيها تحت أعين ويصر الجميع ولكن لم يعترض أحد ولم يوقفهم أحد.

وطالب الزيات من المحكمة قبول طعنه على بطلان انتخابات المحاميين وتنفيذ القانون بإعادة الانتخابات خلال 60 يومًا لكي تعود العدالة إلى بيتها وتهدء.

كان شعبان الجمال، وعلاء فهمي، وأحمد علام، وعادل جلال، وأشجان السلكاوي، وتامر فاروق، يتقدمهم منتصر الزيات، تقدموا بطعن إلى محكمة النقض على نتيجة انتخابات نقابة المحامين.