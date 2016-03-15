ماركينيوس يرد على اهتمام برشلونة بضمه

(إفي): أكد المدافع البرازيلي ماركينيوس أنه سيفكر في مستقبله بحلول يونيو القادم، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية رحيله عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي والانتقال لبرشلونة الإسباني.

وقال ماركينيوس في مقابلة مع صحيفة (لو باريزيان): "أتواجد حاليا في باريس. الجميع يعلم أنني سوف أفكر في الأمر بنهاية الموسم".

وتحدث اللاعب عن الموسم الحالي الذي تمكن فريقه فيه من حسم لقب الدوري المحلي قبل ثماني جولات من انتهاء البطولة، قائلا "هذه المرة كانت رائعة بسبب الطريقة التي فزنا بها".

وعن مستقبله، قال اللاعب الذي تسعى أندية أوروبية كبرى للحصول على خدماته: "حاليا أتواجد في باريس. سوف نرى لاحقا.. الجميع يعلم أنني سوف أفكر في الأمر بنهاية الموسم. سوف نرى أهداف النادي وأهدافي الشخصية".

وأضاف "الآن أحاول أن أكون أكثر مهنية. فقد خصصت كل وقتي للفريق سواء في قلب الدفاع أو كظهير أيمن أو حتى بخط الوسط. أبذل الجهد لكي أحصل على موقع وأحظى ببعض الدقائق. سنرى كيف سينتهي الموسم ولكن بعدها سأفكر".

وبذلك ألمح اللاعب إلى احتمالية تغيير ناديه بنهاية الموسم.

وكشفت تقارير عن اهتمام برشلونة الشديد بضمن ماركينيوس، حيث انه بحاجة لتعزيز خط دفاعه الموسم المقبل، حيث أفادت بعض التقارير بانعقاد اجتماع بالبرازيل بين ممثل اللاعب وإدارة البلاوجرانا حيث تم الاتفاق على راتب بقيمة 4.5 ملايين يورو.

وقد ينظر اللاعب البرازيلي جديا في أمر انتقاله نظرا لمشاركاته الضئيلة أساسيا مع نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينافس تياجو سيلفا وديفيد لويز على موقع قلب الدفاع ولم يتمكن من أن يكون لاعبا أساسيا بهذا الموقع.

وعن ذلك صرح مدرب الفريق لوران بلان مؤخرا بأنه لا يمكن القول بأن ماركينيوس "لاعب لا غنى عنه في الوقت الحالي، ولكن هذا الوضع أيضا لا يمكن أن يستمر للأبد".

وشارك ماركينيوس البالغ من العمر 21 عاما هذا الموسم في 31 لقاء في أربع بطولات، سجل خلالها هدفا. وقد جدد تعاقده مؤخرا حتى موسم 2018 ولكن لا يبدو أنه سوف يكمل مشواره مع باريس سان جيرمان حال استمرار عدم إشراكه كلاعب أساسي.