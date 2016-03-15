عزت أبو عوف: هكذا وجدت سيدة منتحرة في سريري

كشف الفنان عزت أبو عوف عن تعرّضه للتحرّش الجنسي في مصعد كهربائي، من إمرأة هجمت عليه واحتضنته.

وأضاف أبو عوف في إطلالة تلفزيونية أنه فوجىء بالسيدة تقترب منه أثناء تواجده في مصعد فندق في القاهرة، وأشار إلى أنه نهرها قائلاً "عيب إحنا في مكان محترم"، إلا أنها لم تبال واستمرّت في محاولاتها.

وأكمل أبو عوف أنّ هذه واحدة من المرّات التي تعرّض فيها للتحرّش الجنسي.

كما ذكر حادثة أخرى خطيرة، جاء في تفاصيلها أنّه تعرّف إلى سيّدة من بلد خارج مصر أرادت التحرّش به، فرفض محاولاتها، ليفاجىء بردّها أنّها زوجة رئيس المخابرات الحربيّة في بلدها، وهدّدته بالسجن.

وقال أبو عوف إنّه انقلب إلى قطة، وأثناء دخوله إلى غرفته في الفندق فوجىء بها ملقاة على سريره غارقه في دمائها، ليكشتف أنها انتحرت بقطع شراين يديها.