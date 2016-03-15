بن أفليك يردّ على كلام طليقته جنيفر غارنر في Vanity Fair

لم يغضب بن أفليك Ben Affleck من مقابلة طليقته جنيفر غارنر Jennifer Garner الصريحة مع مجلة Vanity Fair التي تكلّمت فيها عن زواجها من النجم الأميركي وطلاقها منه.

فقد قال أفليك Affleck في لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه شعر أن والدة أطفاله وطليقته أرادت في اللقاء المذكور مناقشة الأمور في الصحافة، في الوقت الذي كان من الممكن أن تقول للمجلة إنها تحدّثت بالفعل في موضوع الزواج والطلاق، وإنها لا تريد أن تفعل ذلك مرّة أخرى، مضيفاً : "لا بأس، فمسموح لها التحدّث في أيّ أمر".

تكلّمت جنيفر Jennifer في لقاء Vanity Fair للمرّة الأولى عن انفصالها عن زوجها بن Ben بطريقة واضحة وصريحة جداً حيث قالت: "عندما تشرق شمسه عليك، سوف تشعر بها، ولكن عندما تشرق شمسه على أي مكان آخر، سوف تشعر بالبرد إذ يعرف بن Ben كيف يرمي ظلاله الباردة عليك ويتركك وحيداً" .

وناقشت جنيفر Jennifer في اللقاء أيضاً موضوع خيانة زوجها السابق، وأوضحت أنها لا تريد أن يكرهه أحد من أجلها، مضيفة أنها لا تكرهه هي نفسها. وكشفت النجمة في اللقاء أنها كانت منفصلة عن زوجها قبل أشهر من علمها بخيانته لها مع مربّية أطفالهما، وأن الأخيرة لم تكن جزءاً من المعادلة.

ردّ أفليك Affleck في لقائه مع صحيفة "نيويورك تايمز" كلاماً معاكساً لكلام طليقته، قائلاً إنه لن يتحدّث علناً عن عائلته لأن الأمور ستنتهي برأيه في مستنقع كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتابع قائلاً: " جنيفر Jennifer إنسانة عظيمة. علاقتنا اليوم تسير على الشكل الصحيح. لقد رأيتها صباح اليوم وتقريباً أراها كل يوم. هذا هو الواقع الذي أعيشه حالياً مع أولادنا الثلاثة ".

يُذكر أن النجمين أعلنا انفصالهما فى يونيو/ حزيران من عام 2015 بعد زواج دام 10 أعوام أنجبا فيها ثلاثة أطفال يبلغ أصغرهم ثلاثة أعوام فقط.



رغم الطلاق.. جنيفر غارنر وبن أفليك يتسوّقان مع أطفالهما