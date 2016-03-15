جنيفر أنيستون وجاستن ثيرو يعيشان حياة منفصلة

لم يمرّ على زواج جنيفر أنيستون Jennifer Aniston وجاستن ثيرو Justin Theroux عام واحد فقط، وها هما يعيشان بالفعل حياة منفصلة يبرّرانها أمام الصحافة بأسفارهما الكثيرة، إلا أن تأجيل خطة تبنّيهما للأطفال قد كشف عن الخلافات في أفق حياة الزوجين على الرغم من أن أنيستون Aniston التي كانت متزوّجة من براد بيت Brad Pitt لمدّة خمس سنوات، كانت على علاقة طويلة الأمد مع زوجها الحالي قبل أن يتفاهما على الزواج.

كشف صديق مقرّب من جاستن ثيرو لمجلة In Touch أن صديقه النجم لم يكن يبالي بالزواج وأنه كان ينوي البقاء عازباً، والأمر لم يكن سراً على المقرّبين منه، حتى أن زوجته جنيفر Jennifer باتت على حقيقة من الأمر.

الأصدقاء المقرّبون للنجمين على معرفة أن الخلافات بينهما كثيرة هذه الأيام، تبدأ من مقدار الوقت الذي يقضيانه معاً إلى المكان الذي ينبغي أن يعيشا فيه. فجنيفر تحب الإقامة والعيش في لوس أنجلوس، أما ثيرو فيحب مدينة مانهاتن جداً، ناهيك عن تباعد الأفكار بين الطرفين، ما يزيد من الهوّة بينهما واضعة أحلام أنيستون Aniston بالأمومة معلّقة إلى حين التوصّل إلى حلول ترضي الطرفين أو تفصلهما.

أضاف المصدر المقرّب نفسه أن الثنائي كان يخطّط لتبنّي توأم مؤلّف من طفل وطفلة في الشهرين المقبلين كأقصى حدّ، حتى أن أنيستون Aniston كانت تريد بناء حضانة أطفال في منزلها في بيل آير.

وتبقى النجمة الأميركية متحفّظة على الشائعات حول انفصالها عن زوجها، حيث صرّحت في مقابلة أخيراً أنها متزوّجة لحسن الحظ من جاستين ثيرو Justin Theroux وأنه من أكثر الرجال طرافة ومرحاً وهما يعملان بجدّ للحفاظ على الخصوصية في حياتهما.

خاتم زواج جينيفر انيستون بـ ١٥٠٠٠ دولار ..هل أعجبك؟