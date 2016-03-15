من هي مايا التي كلّف عيدها 6 ملايين دولار؟

كان حفل عيد ميلاد مايا هنري Maya Henry كوانسينيرا Maya Henry الـ 15 من سان أنطونيو، تكساس، استثنائياً عن أي حفل عيد ميلاد تلقاه فتاة في عمرها. فمن فقرة الترفيه مع المغنيين بيتبول Pitbull ونيك جوناس Nick Jonas الى استعانتها بخبير تجميل المشاهير ومصممي أزياء معروفين وغيرها من الاكسسوارات الفخمة التي تليق بحدث ضخم كهذا، كلّف حفل الفتاة المراهقة قيمة 6 ملايين دولار .

جرى الحفل على مساحة 55 ألف قدم مربع في سان أنطونيو، تمّ تزيينها بـ 30 قدما من أشجار الكرز المزهر طويل القامة، بالإضافة الى جدران الورود، والنوافير، وقاعة رقص تزيّنت بفراشات تدلت من السقف.

إرتدت صاحبة العيد فستانين في الحفل صمّمهما Rolando Santana خصيصاً لها، أما المكياج فكان لباتريك تاPatrick T الذي يعمل أيضا مع عائلة كارداشيان Kardashians، حتى أن التصوير الفوتوغرافي كان لمصوّرة المشاهير دونا نيومان Donna Newman التي تعمل مع النجم مات ديمون Matt Damon والسيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما Michelle Obama.

وصلت مايا مع عائلتها الى الحفل بتسعة سيارات من نوع رولز رويس وسط حراسة الشرطة.

استعان والد مايا، المحامي توماس ج. هنريThomas J Henry وأمها أزتيكا Azteca بمخطط الحفلات الاجتماعية المعروف في نيويورك ديفيد مون David Monn وفريق من 150 مخطط آخر لتنظيم الحفل الذي حضره 600 مدعو من دون أيّ تشوبه أية ثغرة، ما أفاض فرحاً على مايا التي قالت:

"كانت ليلة مذهلة لن أنساها أبداً. أنا ممتنة جداً لكل من حضر الحفل ولوالديّ المدهشين أيضاً اللذان جعلا أحلامي تتحقق ".

وكعادتها في شغفها في نشر صورها مع المشاهير كما نشر صور رحلاتها الفخمة، شاركت مايا متتبعيها الـ 18 ألف صوراً على إنستقرام لها مع بيتبول Pitbull و نيك جوناس Nick Jonas وخبير التجميل شاكرة إياهم على خدماتهم.



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