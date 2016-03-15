الأهلي يوضح سبب غياب مارتن يول عن مؤتمر هواوي

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن سبب غياب مارتن يول المدير الفني للفريق عن حضور مؤتمر الإعلان الشراكة مع هواوي جاء لبعض الارتباطات.

وأقيم يوم الثلاثاء حفل الإعلان عن رعاية شركة هواوي لأجهزة المستهلك للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات من بينها الموسم الجاري.

وحضر العديد من لاعبي الأهلي المؤتمر الصحفي بالإضافة لأعضاء الإدارة وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المشرف العام على قطاع الكرة.

وتحدث عماد وحيد خلال المؤتمر قائلا:"مارتن يول لديه بعض الارتباطات الشخصية".

وأكمل"وكذلك هو يعد بعض الأشياء من أجل الاستعداد للقاء الإياب أمام ريكرياتيفو".

ويلاقي الأهلى منافسه ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب.