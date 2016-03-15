أخيرا.. الاتحاد يعود لطريق الانتصارات ويسقط الإسماعيلي بهدف رائع

بعد 10 مباريات من الفشل في معرفة طريقا للانتصارات حقق الاتحاد السكندري فوزه الأول في الدوري منذ شهر يناير الماضي وذلك على حساب الإسماعيلي.

وتغلب الاتحاد السكندري على ضيفه الإسماعيلي يوم الثلاثاء بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 22 من الدوري.

وأصبح هذا الانتصار هو الأول للاتحاد السكندري تحت قيادة مدربه الجديد مختار مختار الذي تولى المسؤولية خلفا لليونيل بونتس.

وهذا هو الفوز الأول لزعيم الثغر بعد 10 مباريات تضمنت تعادلين وثماني هزائم متتالية.

فيما سقط الإسماعيلي لأول مرة بعد أربع مباريات متتالية حقق فيها الفوز.

سجل هدف المباراة الوحيد يوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 25 بعدما استغل خروج حارس مرمى الدراويش من مرماه لينطلق ناحية منطقة الجزاء ويسدد بيمناه بطريقة رائعة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز 14.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز السادس.