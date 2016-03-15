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مدير هواوي: نهدف لأن نكون رقم 1 مع الأهلي سويا

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مدير هواوي: نهدف لأن نكون رقم 1 مع الأهلي سويا مدير هواوي: نهدف لأن نكون رقم 1 مع الأهلي سويا

أكد جورج لي مدير أعمال شركة هواوي لأجهزة المستهلك في أن شركته ستعمل على تحقيق السعادة لمستخدمي أجهزتهم من خلال الأهلي.

الأهلي وقع في وقت سابق على أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية مع شركة صلة لمدة 3 سنوات. وبدأ في عمل شراكات متنوعة مع شركات مختلفة لرعاية الفريق.

وكان الأهلي قد أقام مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء للإعلان عن شراكته مع شركة هواوي.

وتحدث مدير الشركة في كلمته خلال المؤتمر قائلا:"نحن نرعى أندية مثل أرسنال وباريس سان جيرمان وميلان وأياكس أمستردام".

وأضاف"واليوم نعلن للعالم كله سعادتنا برعاية الأهلي والتطلع لتحقيق البطولات معه، نفتخر بكوننا معكم".

وواصل"نحن الآن رقم 2 في سوق الهواتف الذكية في مصر ونهدف لأن نكون الأول".

وأضاف"هدفنا وهدف الأهلي أن نصبح رقم 1 في مصر سويا".

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