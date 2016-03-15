القضاة المنتدبون بـ«العدل» يتراجعون عن إلغاء إنتدابهم استجابة لطلب «الزند»

قرر القضاة المنتدبون بوزارة العدل الذين سبق لهم إبداء رغبتهم في إنهاء ندبهم، الاستمرار في أداء عملهم على النحو الأكمل والأمثل لرسالتهم السامية في خدمة العدالة والدولة. أعلن ذلك المستشار حمدي عبد التواب، عضو اللجنة الإعلامية بوزارة العدل.

جاء ذلك استجابة لطلب المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق إليهم بمطالبتهم بالعدول عما كانوا قد أعلنوه من تقديم طلبات جماعية لإلغاء انتدابهم للعمل بالوزارة إثر إقالة المستشار الزند.

وقال المستشار «عبد التواب»، إن المستشار الزند طلب إليهم مواصلة الجهد والعمل بتفان، إعلاء لمصلحة الوطن واستكمالا لمسيرة الإنجازات بالوزارة، خدمة للوطن والمواطنين.

وأوضح «عبد التواب»، أن المستشار الزند أكد للقضاة المنتدبين، أن القضاء المصري حافل بالرموز والقامات القضائية التي سيتولى أحد قضاتها منصب وزير العدل، معربًا لهم عن تقديره لكل الوزراء الذين سبقوه والذين سيخلفونه في شغل هذا المنصب.

ونقل المستشار حمدي عبد التواب عن المستشار الزند قوله إن قضاة مصر كانوا وسيظلوا على الدوام في مصاف المدافعين عن دولتهم وشعبهم، ولا ينسى لهم الشعب موقفهم في ثورة 30 يونيو وحمايتهم للشرعية الدستورية والقانونية وتماسك مؤسسات الدولة.

وأوضح أن المستشار الزند أكد أيضًا أن القضاة عبر تاريخهم المضئ ينحازون دومًا لشعبهم ووطنهم ويعملون في خدمته وفي مصاف المدافعين عنه والمقرين بحقوقه.