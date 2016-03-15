الداخلية :التعذيب في السجون لا وجود له

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن الوزارة تعمل على توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لافتًا إلى أن إدارة السجن لا علاقة لها بقضايا النزلاء.

وأضاف عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على فضائية «أون تي في لايف»،مساء الثلاثاء، أنه يتم تدريب النزلاء على حرف معينة وتشتري الوزارة منتجاتهم، مشيرًا إلى أن التعذيب في السجون لا وجود له، وما يتردد مجرد ادعاءات تطرق من وقت لآخر.

وأشار إلى أن القانون ينص على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، لافتًا إلى أنه ليس صحيحًا أن السجون ترتب لزيارات منظمات حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا يمكن إعداد أي سجن للزيارة، لأن الإعداد يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أشهر.