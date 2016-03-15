علاء عبد المنعم لـ"إبراهيم منير": حكم الإعدام سينفذ على مرسى إذا أصبح باتا

أكد علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ، أن ما قاله إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان بأن محمد مرسى لن يتم إعدامه هو نوع من الهذيان، مؤكدًا أنه إذا أصبح الحكم بات ونهائى سيتم تنفيذ الإعدام على مرسى وجميع قيادات الإخوان.

وأضاف عبد المنعم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن زعم منير بأن الإخوان يستطيعوا الخروج من السجن وقتما شاءوا أمر غير صحيح، فلا يملك أحد الإفراج عن الإخوان إلا القضاء المصرى، متابعا: "إذا كان الأمر بمزاج الإخوان فلماذا لم يخرجوا منذ شهور من السجن أم أنهم يريدونه؟".

كان إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان قال إنه لا يتصور أن يتم إعدام الرئيس المعزول محمد مرسى، زاعما أن قيادات الجماعة فى السجون يستطيعون ان يخرجوا من السجن غداً إذا أرادوا.

تخاريف إبراهيم منير: قياداتنا تستطيع الخروج من السجون غدا.. ولا أتصور إعدام مرسى