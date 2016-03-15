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بالصور.. رفع 250 طن قمامة خلال حملة مكبرة بالمحمودية فى البحيرة

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بالصور.. رفع 250 طن قمامة خلال حملة مكبرة بالمحمودية فى البحيرة بالصور.. رفع 250 طن قمامة خلال حملة مكبرة بالمحمودية فى البحيرة
أسفرت الحملة المكبرة فى يومها الثانى بمدينة المحمودية برئاسة اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد، وأحمد مشهور رئيس المدينة، وبحضور اللواء عزيز إدوارد ـ نائب مدير الأمن، عن رفع 250 طنا من تراكمات القمامة ومخلفات البناء بوسط المدينة، بمشاركة معدات من مركزى الرحمانية وأبو حمص.

كما تمكنت الحملة من نقل 147 بائع متجول من وسط المدينة إلى الباكيات المخصصة لهم بالسوق الجديد المطور على ترعة الرشيدية بالمدينة، مع إزالة الإشغالات والأكشاك غير المرخصة، وتعيين خدمة بشارعى الثورة و أحمد ماهر لعدم عودة الباعة الجائلين، و إزالة ورفع 191 حالة إشغال متنوع ما بين ثابت ومتحرك وأكشاك خشبية.

بالإضافة إلى قيام فرق من الرقابة والمتابعة والشئون القانونية والشئون المالية والشئون الهندسية و المركبات بالمحافظة، وفرق أخرى من مديريات الزراعة والصحة والتموين والتربية والتعليم، بالمرور على مختلف الهيئات والإدارات الحكومية بالمحمودية للوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط الإدارى بها.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتشكيل فرق عمل من المحافظة ومديريات الخدمات (الأتوبيس الطائر)، برئاسة السكرتير المساعد، لمتابعة ودفع الأداء بالمراكز والمدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الإدارى ورفع مستوى النظافة والإشغالات بالمدن.

ولاقت الحملة قبولا واستحسانا لدى أهالى مركز المحمودية، الذى بارك هذه الخطوات من محمد سلطان محافظ البحيرة، فى سبيل عودة الانضباط والأمن للشارع بمدينة المحمودية.

رفع القمامة بالمحمودية (1)

رفع القمامة بالمحمودية (2)

رفع القمامة بالمحمودية (3)

رفع القمامة بالمحمودية (4)

رفع القمامة بالمحمودية (5)

رفع القمامة بالمحمودية (6)

رفع القمامة بالمحمودية (7)

رفع القمامة بالمحمودية (8)

رفع القمامة بالمحمودية (9)

رفع القمامة بالمحمودية (10)

رفع القمامة بالمحمودية (11)

رفع القمامة بالمحمودية (12)

رفع القمامة بالمحمودية (13)


>رفع 200 طن قمامة خلال حملة مكبرة بـ"المحمودية" فى البحيرة
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