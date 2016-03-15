انتهت بالصور – مؤتمر الأهلي وهواوي.. تعرف على مدة التعاقد

يتمنى مصطفى حجي أسطورة الكرة المغربية عودة منتخب مصر للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا لأن البطولة تخسر كثيرا في غياب الفراعنة بحسب تصريحاته لـFilGoal.com.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع مصطفى حجي والذي تحدث فيه عن حلمه بالتدريب في مصر ورأيه في المنتخب المصري وبعض النجوم المصرية.

ولم ينس حجي هدفه الرائع بخلفية مزدوجة في شباك نادر السيد بكأس الأمم الإفريقية 1998 ببوركينا فاسو.

استمع إلى تصريحات مصطفى حجي عن أبو تريكة وصلاح وميدو

مصطفى حجي يعمل مدربا مساعدا في الجهاز الفني للمنتخب المغربي الذي يقوده إيرفي رينار المدير الفني الفرنسي الذي فاز مع زامبيا وكوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية.

والتالي نص حوار مصطفى حجي مع FilGoal.com..

- المغرب

"نستعد لخوض مواجهة الرأس الأخضر يوم 26 مارس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ونركز على التأهل لهذه البطولة بجانب الوصول لكأس العالم".

"ونخوض أكثر من مباراة ودية للاستعداد الجيد من أجل التأهل".

- منتخب مصر

"أحب منتخب مصر الذي أعتبره منتخب ألمانيا بالنسبة لأوروبا، يقومون عملهم باحتراف تام، ولاعبيه يبذلون أقصى جهد ممكن لتحقيق الفوز ودائما مبارياتهم في غاية الصعوبة".

"مصر تستحق التأهل لكأس العالم لأنه منتخب دائما ما يمتلك لاعبين مميزين وعندما تواجه مصر لابد أن تكون جاهزا بنسبة 100%".

"وأتمنى أن نرى مصر في نهائيات الأمم الإفريقية صراحة لأن عدم تأهلها هو شيء سيء للبطولة".

- أبو تريكة وميدو وصلاح

"محمد أبو تريكة لاعب ودود جدا وقضيت يومين معه في المغرب عندما كان هنا لخوض مباراة ودية.. شخص رائع جدا ومحبوب للغاية من الجمهور المغربي ودائما ما يتحدثون عنه جيدا".

"ميدو صديقي، وصديق رائع جدا.. عملنا سويا في beIN Sports.. كان لاعبا جيدا ومدرب رائع.. وأتمنى له الأفضل والنجاح في الفترة المقبلة وأتوقع له أن يكون مدربا للمنتخب المصري".

"محمد صلاح يذكرني بشابي هرنانديز نجم برشلونة، وأقارنه بشابي لأنه لاعب رائع ويربط الخطوط ويلعب من أجل الفريق".

"وبالنسبة لي هو أحد اللاعبين المميزين في الوقت الحالي في إفريقيا".

التدريب في مصر

"أتمنى أن أدرب بالتأكيد في مصر خاصة الأهلي والزمالك لكن بالطبع هذه الأندية تحتاج لمدربين أصحاب خبرة كافية وسيكون من دواعي سروري أن أدرب أحدها".

"مصر هي بلدي الثاني أحبها كثيرا وعندما أقابل مصريين دائما ما نتحدث سويا وأحب عقلياتهم التشجيعية".

"لماذا لا؟ بالتأكيد أحب أن أحصل على فرصة التدريب في مصر في المستقبل".

مقصية 1998

"الهدف الذي سجلته جاء مفاجئا، مباريات مصر والمغرب هي دربي العرب وأنا من الذين يحبون اللعب ضد مصر، فمابالك بالتسجيل في شباكهم بهذه الطريقة، إنه أمر خاص جدا لي".

"أحب نادر السيد وأحترمه كثيرا وأعرفه جيدا".

عودة الجمهور

"أعرف أن المباريات في مصر تلعب بدون جمهور وهذا صعب جدا.. أتابع الدوري بين الحين والآخر وأتمنى أن أرى الجماهير تعود لملاعب مصر لأن هذا يزيد من قوة المسابقة وبالتالي من قوة المنتخب المصري".