محمد يوسف لـ في الجول: أبو تريكة وبركات أفضل من دربت في الأهلي

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي أن ثنائي الفريق المعتزل محمد أبو تريكة ومحمد بركات أفضل من دربه خلال مسيرته مع المارد الأحمر.

وكان محمد يوسف قد أكد في وقت سابق أنه لم يكن يخجل من توجيه أبو تريكة له داخل الملعب حينما كان مدربا للأهلي، وأنه مع بركات كانا يساعداه على إبراز عمله (طالع التفاصيل).

وتحدث يوسف لـFilGoal.com قائلا:"تريكة وبركات يتمتعان بشخصية قيادية فضلا عن التزامهما وتضحيتهما واحترافيتهما الكبيرة".

وواصل"الثنائي كان مثالا للتضحية من أجل كيان الأهلي وهما نجمان حقيقيان ومثالا لكل اللاعبين من بعدهم من حيث الإمكانيات والصفات العظيمة التي يتمتعان بها".

وكان يوسف قد قاد الأهلي لمدة عام خلفا لحسام البدري وقاد الأهلي للفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.