«أنيسة حسونة» تطالب بتمثيل النساء بنسبة 35% في مفاوضات نزاعات الشرق الأوسط

إلتقت أنيسة عصام الدين حسونة، نائبة مجلس النواب، أمس الإثنين، السكرتير العام للأمم المتحدة مع 10 نساء من العالم العربي، وحدثته عن مجلس النواب المصري الجديد وتمثيل النساء لأكثر من 14 ٪ من أعضائه.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الأوضاع في العالم العربي وطالبت «حسونة» بضرورة تمثيل النساء في المناصب الرئيسية في جميع أجهزة المنظمة الدولية.

وأكدت «حسونة» بحتمية وجود النساء على طاولة المفاوضات لتسوية النزاعات بالشرق الأوسط وإلا تقل نسبتهم في ذلك عن 35 ٪ بوصفهم الأكثر تضررًا من هذه النزاعات والأكثر قدرة على الوصول إلى توافقات.

وأشارت إلى ضرورة اسناد مهام مبعوثي السلام في الشرق الأوسط إلى مزيد من النساء بالنظر إلى كفائتهن وقدراتهن التفاوضية في قضايا الأمن والسلم، لافتة إلى أن كل ذلك يجب أن يرد في توصياته الي الأمين العام القادم.