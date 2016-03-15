أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«أنيسة حسونة» تطالب بتمثيل النساء بنسبة 35% في مفاوضات نزاعات الشرق الأوسط

Google+ Print
«أنيسة حسونة» تطالب بتمثيل النساء بنسبة 35% في مفاوضات نزاعات الشرق الأوسط «أنيسة حسونة» تطالب بتمثيل النساء بنسبة 35% في مفاوضات نزاعات الشرق الأوسط

أنيسة عصام الدين حسونة، نائبة مجلس النواب – أرشيفية

إلتقت أنيسة عصام الدين حسونة، نائبة مجلس النواب، أمس الإثنين، السكرتير العام للأمم المتحدة مع 10 نساء من العالم العربي، وحدثته عن مجلس النواب المصري الجديد وتمثيل النساء لأكثر من 14 ٪ من أعضائه.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الأوضاع في العالم العربي وطالبت «حسونة» بضرورة تمثيل النساء في المناصب الرئيسية في جميع أجهزة المنظمة الدولية.

وأكدت «حسونة» بحتمية وجود النساء على طاولة المفاوضات لتسوية النزاعات بالشرق الأوسط وإلا تقل نسبتهم في ذلك عن 35 ٪ بوصفهم الأكثر تضررًا من هذه النزاعات والأكثر قدرة على الوصول إلى توافقات.

وأشارت إلى ضرورة اسناد مهام مبعوثي السلام في الشرق الأوسط إلى مزيد من النساء بالنظر إلى كفائتهن وقدراتهن التفاوضية في قضايا الأمن والسلم، لافتة إلى أن كل ذلك يجب أن يرد في توصياته الي الأمين العام القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا