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افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة

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افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة
افتتحت فعاليات "المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى" بجامعة المنصورة، والذى تنظمه وحدة أمراض الكلى والديلزة بقسم أمراض الباطنة بمستشفى المنصورة الجامعى فى الفترة من 15 إلى 20 مارس تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب وريادة الدكتور أيمن الشرباصى مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة.

ينظم المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور ناجى عبد الهادى رئيس المؤتمر والأستاذ الدكتور صلاح الجمل رئيس أقسام الباطنة، والأستاذ الدكتور حسين شيعشع، والأستاذ الدكتور علاء صبرى، والأستاذ الدكتور غادة القنيشى نواب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد عبد الوهاب الدكتور مصطفى عبد السلام مقررا المؤتمر.

كما ينظم المؤتمر بالتعاون مع الجمعية الدولية لأمراض الكلى والجمعية الأوروبية لأمراض الكلى والجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى.

يحاضر بالمؤتمر نخبة من العلماء من الجامعات المصرية والدولية منهم: الدكتور عمرو الحسينى، الأستاذ بجامعة كنتاكى، والأستاذ الدكتور أيمن كمال الأستاذ بجامعة مانشيستر.

يتناول المؤتمر أهم الموضوعات الخاصة بالتشخيص المبكر لأمراض الكلى وطرق الوقاية، وأحدث تقنيات التشخيص والعلاج، كما يتناول دراسة تأثير الإصابة بفيروس جيم المزمن على الكلى، وأحدث ما توصل إليه العلم فى سبيل علاج مرضى الفيروس الكبدى الوبائى جيم فى المرضى المصابين بقصور وظائف الكلى المزمن، كل ذلك فى وجود نخبة من العلماء والباحثين فى علم أمراض الكلى من داخل وخارجها، وفى حضور نخبة منتقاه من علماء، وأساتذة الجامعات المصرية، وتحت رعاية الجمعية الدولية والمصرية لأمراض وزراعة الكلى.

وأكد الدكتور ناجى عبد الهادى أن المؤتمر يقدم كل ما هو جديد فى أمراض الكلى والغدد الصماء، كما سيحاضر بالمؤتمر نخبة من المتخصصين فى الكلى، وسيكون هناك مناقشات تثرى الأطباء فى تخصص الكلى.

وأشار الدكتور السعيد عبد الهادى أن قسم الباطنة يعمل على خدمة عدد كبير من المرضى فى الدقهلية والمحافظات المجاورة، كما تقدم مستشفيات جامعة المنصورة خدمات طبية متميزة، ولذلك لابد أن يكون لدينا رؤية مستقبلية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى، وكذلك تقديم أفضل الخدمات الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القناوى أن النجاح منظومة متكاملة وعمل جماعى وقد تم إنجاز عدد كبير من المنشآت الطبية التى توقفت خلال السنوات الماضية، ولذلك لابد أن نحدد أولوياتنا فى تطوير المراكز الطبية للعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية والخدمات المختلفة، مشددا أن مصر لن تبنى سوى بالعمل الدؤوب لصناعة النجاح.

كما تم خلال المؤتمر تكريم عدد من العلماء الراحلين بقسم الباطنة وتم تكريم : الدكتور نبيل ليمون، والدكتور يحيى زكريا، والدكتور حلمى بكر.

المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة (1)

المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة (2)

المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة (3)

المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة (4)

المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة (5)

المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة (6)

المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة (7)

المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة (8)

- جامعة المنصورة تستضيف المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى
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مصر 365

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