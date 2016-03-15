بالصور.. استمرار العمل بمرفق المعديات رغم سوء الأحوال الجوية ببورسعيد

استمر مرفق المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، فى العمل لنقل الركاب، على مدار الـ 24 ساعة، دون توقف، رغم سوء الأحوال الجوية، وحالة الطقس المتغيرة، ما بين سقوط أمطار ورياح.

وقال مصدر مسئول، إن المرفق يعتبر إحدى المرافق الحيوية، والشريان الذى يربط الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد، لنقل العاملين بجميع المديريات، والهيئات، والكليات، والبنوك، والمصالح الحكومية، ومجمع المحاكم، والنيابات، ويعمل ليل نهار بكفاءة عالية، حرصا على مصلحة المواطنين.

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