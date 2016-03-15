أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. استمرار العمل بمرفق المعديات رغم سوء الأحوال الجوية ببورسعيد

Google+ Print
بالصور.. استمرار العمل بمرفق المعديات رغم سوء الأحوال الجوية ببورسعيد بالصور.. استمرار العمل بمرفق المعديات رغم سوء الأحوال الجوية ببورسعيد
استمر مرفق المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، فى العمل لنقل الركاب، على مدار الـ 24 ساعة، دون توقف، رغم سوء الأحوال الجوية، وحالة الطقس المتغيرة، ما بين سقوط أمطار ورياح.

وقال مصدر مسئول، إن المرفق يعتبر إحدى المرافق الحيوية، والشريان الذى يربط الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد، لنقل العاملين بجميع المديريات، والهيئات، والكليات، والبنوك، والمصالح الحكومية، ومجمع المحاكم، والنيابات، ويعمل ليل نهار بكفاءة عالية، حرصا على مصلحة المواطنين.

مرفق المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد (1)

مرفق المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد (2)


>افتتاح قسم الكهرباء بمدرسة الشهيد البرعى ببورسعيد بعد تطويره

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365