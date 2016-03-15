أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط

Google+ Print
بالصور.. الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط بالصور.. الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط
عقدت اليوم الثلاثاء كلية التربية فى جامعة طنطا فعاليات برنامج التعريف ببنك المعرفة المصرى، وذلك بحضور الدكتور رمضان الطنطاوى – رئيس الجامعة، و نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الباحثين من داخل وخارج الجامعة، وعدد من أخصائى المكتبات وطلاب وطالبات الجامعة.

وحضر من فريق العمل بوحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات كل من محمود شوقى، و حامد محمد حلاف، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح - رئيس الجمهورية، والذى يقوم بالتخطيط والتمويل لها المجلس الاستشارى الرئاسى للتعليم والبحث العلمى، والتى تستهدف بناء بنك المعرفة المصرى، والذى يسعى إلى توحيد الاشتراكات بالدوريات وقواعد البيانات الدولية، وإتاحة مصادر المعلومات والمعرفة والأبحاث والدراسات العلمية على المستوى العالمى والإقليمى والوطنى، من خلال بوابة إلكترونية موحدة، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المصادر المتاحة من خلال بنك المعرفة المصرى.

بدأت فعاليات البرنامج بمسيرة تم من خلالها حمل أعلام ولافتات المؤسسات الراعية (المجلس الاستشارى الرئاسى - وزارة التعليم العالى - المجلس الأعلى للجامعات)، ثم توجه الحضور بعد ذلك لمسرح كلية التربية، لتبدأ فعاليات الجلسة التعريفية ببنك المعرفة المصرى، وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة بالحضور من المجلس الأعلى للجامعات، مثمناً دورهم فى التعريف ببنك المعرفة المصرى، والذى يعتبر نقلة نوعية فى البحث العلمى، ويعمل على توفير الجهد والوقت لدى الباحثين، والذى سيعود فى النهاية بالفائدة على المجتمع المصرى بأكمله، من خلال المخرجات البحثية فى كافة المجالات، كما تضمنت كلمة رئيس الجامعة الإشارة إلى أن الجامعة أيضاً قامت بتوفير مقر لمكتبة الإسكندرية، ضمن برنامج (سفارات المعرفة)، لتدعيم كافة الوسائل التى تضمن توفير كافة المعلومات والبيانات والأبحاث والدراسات العلمية والدوريات وأمهات الكتب والمجلات المتخصصة بمختلف أنواعها للباحثين، للخروج بمخرجات بحثية تعم بالنفع على المجتمع والوطن.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لتبنيه هذه المبادرة التى من شأنها رفع شأن البحث العلمى، وذلك ضمن المبادرات الأخرى المختلفة التى تبناها والتى من شأنها رفع شأن الوطن.

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (1)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (2)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (3)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (4)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (5)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (6)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (7)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (8)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (9)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (10)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (11)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (12)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (13)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (14)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (15)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (16)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (17)

الجلسة للتعريف ببنك المعرفة المصرى فى جامعة دمياط (18)


>جامعة دمياط: خطوات جادة لإنشاء كلية الحقوق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي