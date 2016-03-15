محافظ الاسماعيلية يناقش مبادرة رجال الأعمال لتطوير المستشفى العام

أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، أنه يرحب تماما بجميع الآراء والمقترحات والمشاركات المجتمعية وكل عمل يساهم فى تحقيق التنمية على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الاسماعيلية مع عدد من رجال الأعمال وممثلى إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة المنشآت الطبية ومشروعات تنمية السياحة العلاجية وعلاجات وجراحات العظام.

وناقش الاجتماع، مقترح إطلاق مبادرة جديدة لتدعيم وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى العام والمساهمة فى دعم المستشفى بالأجهزة والمستلزمات الطبية من خلال التبرعات لصالح تطوير الخدمة بالمستشفى من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمات أهل الخير.

وتضمنت المبادرة، تنظيم يوم رياضى وحملة تبرع للمستشفى، بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والفنانين والرياضيين.

- دورة عن رعاية المرضى المسنين داخل مستشفى الإسماعيلية العام