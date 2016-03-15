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رويترز: مقتل 41 شخصًا وإصابة 75 آخرين بغارات جوية على مدينة حجة اليمنية

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رويترز: مقتل 41 شخصًا وإصابة 75 آخرين بغارات جوية على مدينة حجة اليمنية رويترز: مقتل 41 شخصًا وإصابة 75 آخرين بغارات جوية على مدينة حجة اليمنية
ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلًا عن مصادرها فى اليمن، أن 41 شخصًا قتلوا فى غارات جوية استهدفت سوقًا بمدينة حجة اليمنية.

وأشارت رويترز نقلًا عن مصادر طبية، إلى أن 75 شخصًا آخر أصيبوا بجروح نتيجة للغارات الجوية التى وقعت على السوق.

وقال الدكتور أيمن مذكور، مدير مكتب الصحة فى حجة، إن ثلاث ضربات جوية نفذها التحالف العربى الذى تقوده أصابت سوقًا في مديرية مستباء، مضفيًا: "جمع أقارب الضحايا جثث ذويهم ونقلوا المصابين إلى مستشفى عبس ومستشفى مستباء في مدينة حجة".
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