إطلاق سراح مدير عام مصرف "الجمهورية" الليبى بالعاصمة طرابلس

>أطلق مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء، سراح مدير عام مصرف "الجمهورية"، نورى أبو فليحة بالعاصمة الليبية طرابلس.

كان مسلحون مجهولون قد اختطفوا أمس مدير عام مصرف الجمهورية، نورى أبو فليحة وموظفين بالمصرف.

وأكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح مدير عام مصرف الجمهورية، نورى أبو فليحة، لافتا إلى أن الموظفين الآخرين محمد سالم العجيل، ومحمد ضوعون لا يزالان فى قبضة المسلحين إلى هذه اللحظة.

يشار إلى أن موظفى المصرف دخلوا منذ يوم أمس الإثنين فى اعتصام مفتوح حتى يتم الإفراج عن زملائهم، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل لإطلاقهم.

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