أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إطلاق سراح مدير عام مصرف "الجمهورية" الليبى بالعاصمة طرابلس

Google+ Print
إطلاق سراح مدير عام مصرف "الجمهورية" الليبى بالعاصمة طرابلس إطلاق سراح مدير عام مصرف "الجمهورية" الليبى بالعاصمة طرابلس

>أطلق مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء، سراح مدير عام مصرف "الجمهورية"، نورى أبو فليحة بالعاصمة الليبية طرابلس.

كان مسلحون مجهولون قد اختطفوا أمس مدير عام مصرف الجمهورية، نورى أبو فليحة وموظفين بالمصرف.

وأكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح مدير عام مصرف الجمهورية، نورى أبو فليحة، لافتا إلى أن الموظفين الآخرين محمد سالم العجيل، ومحمد ضوعون لا يزالان فى قبضة المسلحين إلى هذه اللحظة.

يشار إلى أن موظفى المصرف دخلوا منذ يوم أمس الإثنين فى اعتصام مفتوح حتى يتم الإفراج عن زملائهم، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل لإطلاقهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365