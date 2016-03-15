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أخبار السعودية اليوم.. زوجة واحدة ورجلان آخر التصرفات الحرام لداعش

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أخبار السعودية اليوم.. زوجة واحدة ورجلان آخر التصرفات الحرام لداعش أخبار السعودية اليوم.. زوجة واحدة ورجلان آخر التصرفات الحرام لداعش
تداولت أخبار اليوم، عدد من الأخبار الهامة، ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم، كشفت العملية الأمنية التى قامت بها القوات السعودية، وقبضت خلالها على المتهم المتورط فى الهجوم الإرهابى على مسجد قوات الطوارئ فى عسير، عن سلوكيات منحرفة دينيا وأخلاقيا يجيزها الإرهابيون لأنفسهم وفق "فقه داعشى" خاص، كما ذكر موقع سكاى نيوز.

وبعد عمليات أمنية كثيفة قادتها الأجهزة الأمنية تمكنت السلطات من رصد المطلوب الأمنى سويلم الرويلى المتورط بالمشاركة فى الهجوم على مسجد قوات الطوارئ فى عسير الذى قتل فيه نحو 20 شخصا العام الماضى.

وتبين للأجهزة الأمنية أن المطلوب الرويلى أخفى نفسه لدى أحد رفاقه "امرأة"، توارت عن أنظار أسرتها منذ عام ونصف، فى حين أن زوجها انضم إلى داعش للقتال فى سوريا، وخلال المداهمة تصدت المرأة لقوات الأمن بسلاح رشاش، فردوا عليها بإطلاق النار وقتلت لاحقا، فى حين تم القبض على الرويلى.

واعترف الرويلى أنه كان متزوجا من المرأة التى قتلت، على الرغم من أنها متزوجة من أحد مسلحى داعش فى الخارج، وقال إنه تزوج بالمرأة لبضعة أشهر مكتفيا بشهادة من تولى إيواءهما.

أخبار السعودية اليوم


>وجاء فى أخبار السعودية اليوم أنه وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بمبلغ 8ر31 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لتمويل أعمال صيانة وتأهيل المنازل المدمرة جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة فى صيف 2014.

وقالت (أونروا) - فى بيان صحفى - إنه حضر التوقيع على المذكرة مدير عمليات الاونروا فى قطاع غزة "بو شاك" وروبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وأوضحت أن المشروع الممول من قبل السعودية عبر الصندوق السعودى للتنمية سيساهم فى إعادة تأهيل ما يزيد على 5 آلاف منزل للمواطنين الفلسطينيين من غير اللاجئين ممن تضرروا فى الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2014، بالإضافة إلى أعمال تأهيل المنازل فسيتم أيضا تأثيث وتجهيز ثلاث مدارس وهى مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة راهبات الوردية ومدرسة بطريركية الروم الأورثوذكس.
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>أخبار السعودية اليوم


>وفى أخبار السعودية اليوم، قالت صحيفة القبس الكويتية الثلاثاء، إن السعودية حذرت جارتها وحليفتها الكويت من احتمال قطع العلاقات معها بسبب تصريحات النائب البرلمانى الكويتى عبد الحميد دشتى المؤيد لنظام بشار الأسد التى اعتبرت مسيئة للرياض.

وكان النائب الشيعى دشتى أدلى بتصريحات فى فبراير الماضى لقناة سورية طالب فيها "بضرب أساس الفكر التكفيرى الوهابى فى عقر داره" فى تلميح واضح عن السعودية دون أن يذكرها صراحة، ويدرس البرلمان الكويتى حاليا رفع الحصانة عن النائب دشتى.

وقالت صحيفة القبس اليوم إن السفارة السعودية سلمت الكويت مذكرة تعتبر فيها تصريحات النائب دشتى "عملا عدائيا وتدخلا فى الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية".

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