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القوات العراقية تقتل 36 "إرهابيًا" بمحيط الفلوجة بالأنبار

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القوات العراقية تقتل 36 "إرهابيًا" بمحيط الفلوجة بالأنبار القوات العراقية تقتل 36 "إرهابيًا" بمحيط الفلوجة بالأنبار
بحث رئيس أركان الجيش العراقى الفريق عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، مع قائد عمليات غرب بغداد اللواء سعد حربية مستجدات العمليات العسكرية والانتصارات ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، حيث استعرضا عمل القطاعات العسكرية مدعومة بقوات الحشد الشعبى ومقاتلى العشائر.

وميدانيًا، قتلت القوات العراقية 36 إرهابيًا بالأنبار غرب العراق، حيث واصلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" عملية تطهير منطقة "البو شجل" غرب الفلوجة، وقتلت 20 إرهابيًا، ودمرت ثلاث سيارات للتنظيم وأربع مواقع قتالية وعالجت 15 عبوة ناسفة.

كما قتلت قوة من فرقة التدخل السريع الأولى 16 إرهابيًا بينهم قيادى فى "داعش"، ودمرت صهريجًا مفخخًا وسيارة مزودة بسلاح رشاش أحادى فى منطقتى الشهداء والهياكل ضمن ناحية الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار.
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