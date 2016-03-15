حبس عاطل طعن موظفة وابنتها بـ"سكين" فى بنها وادعي للمباحث أنه مريض نفسيا

أمر محمد علام وكيل أول نيابة قسم بنها بالقليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتمزيق جسد أم وابنتها بـ"سكين" أثناء سيرهما فى أحد الشوارع وأصابهما بعدة طعنات، وتمكنت أجهزة الأمن والأهالى من ضبطه، وادعى إصابته بمرض نفسى.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد تلقيه بلاغا من أحد المواطنين بضبط شخصا تعدى على أم وابنتها فى الشارع وطعنهم بـ"سكين" عدة طعنات، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعى فى حالة بالغة الخطورة.

وبالانتقال تبين للواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، إصابة كلا من "رحاب ا" 37 سنة، موظفة إدارية فى إحدى الشركات، بطعنة نافذة فى البطن والجانب الأيمن، وطعنات متكررة بالذراع الأيسر، وجرح قطعى بالصدغ الأيمن، وابنتها "إيمان ا. ح" 14 سنة، مصابة بطعنة نافذة فى الجانب الأيمن.

وتبين لضباط مباحث قسم ثان بنها، أن المتهم "إيهاب س" 30 سنة، عاطل، تعدى على الأم وابنتها، وبمواجهته ادعى أنه مصاب بمرض نفسى، واعترف بارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1677 جنح قسم ثان بنها، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، برئاسة خالد باظة مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

عاطل يمزق جسد أم وابنتها بالشارع يدعى أنه مريض نفسيا بعد القبض عليه ببنها