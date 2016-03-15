وزير التنمية المحلية: اهتمام خاص بأهالي شمال سيناء من كافة اجهزة الدولة

وقّع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، والفريق عبد العزيز سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس وليد جاد رئيس الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتوفير عربات خزان مياه الشرب للخدمة العامة لمحافظة شمال سيناء بين وزارة التنمية المحلية والشركة المصرية للاتصالات والهيئة العربية للتصنيع.

قال «بدر»، إن كافة أجهزة الدولة حريصة على تنفيذ المشروعات التي تحتاجها محافظة شمال سيناء خاصة المشروعات الخدمية، وذلك لتلبية احتياجات أهالي المحافظة ودعم التنمية الشامله بها، مشيرًا إلى جهود الدولة لتوفير مياه الشرب اللازمة لأهالي المحافظة وإنارة التجمعات بأعمدة كهربائية جديدة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم وكافة احتياجاتهم الاساسية من مواد غذائية وحصص تموينية ومياه وكهرباء ورعاية صحية وتعليم وغير ذلك من الخدمات.

وأضاف «بدر»، أن تكلفة العربات تبلغ 1.5 مليون جنيه قدمتها الشركة المصرية للاتصالات في إطار مسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المصري بجميع فئاته، ويتم الشراء عن طريق الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على دعم المحافظات ذات الاحتياج بصفة عامة وأهالي محافظة شمال سيناء بصفة خاصة.

وأكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، استعداد الوزارة ودورها المستمر لدعم الاحتياجات المجتمعية، بالإضافة إلى توصيل خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات إلى الأماكن النائية.